Extrañado por la repentina desaparición de su novia, Quintero está decidido a dar con Esmeralda cueste lo que cueste. No obstante, su contundente investigación le va a hacer descubrir algo que no esperaba, ni quería. Por su lado, Benigna y Visi llevan su intento de separar a Esmeralda y Quintero demasiado lejos.



Por otro lado, Claudio y Belinda han comenzado una relación pese a la oposición de sus dos hijos. La pareja sigue adelante con su romántico idilio sin importarle los comentarios de sus vástagos y ya tiene planeado qué van a hacer para celebrar el comienzo de su romance. Mientras tanto, Fran hace un infructuoso intento por recuperar a Coral. Parece que sus esperanzas de volver con su amada empiezan a caer en picado.

La cómica venganza de Emilio

Cerca de allí, Emilio trama una venganza contra Raúl y Julieta en forma de monólogo en el King´s. Lo cierto es que el empleado de Garlo no piensa dejar que la pareja disfrute de su amor sin tener un pequeño cargo de conciencia. A su vez, Lucía descubre la alianza entre Ismael y Marcos y se deshace de la prueba que buscan con tanto ahínco.

Tina se pone en contacto con Coral para pedirle que la deje ser parte de su vida. Pero esa carta que le envía la pone en un serio aprieto… Paralelamente, Helena rompe su acuerdo con Ismael. Sintiéndose atrapada y al borde de acabar imputada por el asesinato de sus padres, la marquesa no tiene más remedio que tomar una decisión drástica.

