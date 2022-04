Marcos se ha dado cuenta de que no quiere prescindir de su libertad y acepta el trato de Helena. Sabe que unirse a la hija de los marqueses es la única opción que le queda si pretende no volver a pisar la cárcel. ¿Terminará bien está alianza o acabará por completo con las esperanzas de sus protagonistas? Y, lo más importante, ¿cómo afectará a Ismael esta unión?



Por otro lado, Quintero descubre que Benigna y Visi le han estado engañando y se enfrenta a ellas reprochándolas lo que han hecho, de la forma más dura. Ha perdonado muchas cosas a sus “amigas” y siempre las vio capaces de todo, pero nunca creyó que jugarían con sus sentimientos de esa forma. ¿Será este el fin de la amistad más conflictiva de la Plaza de los Frutos?

Claudio y Belinda inician un periplo por España

Lejos de allí, Marcelino y Manolita deciden cortar de raíz el problema de su hija: ya puede ir diciendo adiós a Las Pizcas. La decisión de sus padres no gusta para nada a Catalina, quien no quiere que su futuro en la industria musical acabe antes de empezar. La joven idea un plan para que sus progenitores cambien de opinión.

Sonia y Medina no son capaces de aceptar la relación de sus padres, que siguen su periplo por España. Lo cierto es que la relación entre Claudio y Belinda les ha caído como un jarro de agua fría. Mientras tanto, Consciente de que no puede demorar esa conversación, Coral le confiesa que el hijo que espera es de Raúl.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io