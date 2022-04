Desde que Coral, su gran musa, salió de su vida, Fran vive en un bloqueo creativo constante. La desesperación por sacar algo nuevo al mercado cuanto antes le hace cometer la imprudencia de presentar como propia una idea de Paloma.

Por supuesto, esto llega a oídos de la joven, que no puede creer que el hombre del que sigue enamorada, la haya traicionado así. Ahora que todo ha salido a la luz, García piensa en un forma de pedirle disculpas a su amiga y empleada. ¿Conseguirá Fran el perdón de Paloma o esto abrirá una brecha entre los dos?



Medina y Sonia ponen a prueba Cupido 3000

Por otro lado, Medina y Sonia se unen para poner en duda la fiabilidad de Cupido 3000 descubriendo que Sonia, sin saberlo, está detrás del programa informático de emparejamiento. ¿Cómo ha podido ella contribuir a algo así sin darse cuenta de lo que estaba haciendo? Mientras tanto, Esther defiende a Catalina en el colegio y recibe un castigo que le cambiará la vida para siempre. La situación de las dos alumnas en al escuela es ya insostenible y solo una persona puede ayudarlas en su lucha.

Cerca de allí, Cristina está preparada para salir con alguien y Penélope la pone en contacto con un profesor del colegio. Mientras tanto, Ismael sigue sin rendirse con su querida profesora, pero a diferencia de otras ocasiones, esta parece estar aflojando con el encargado del King´s. Quizá ahora sea el momento propicio para que la casi pareja de un paso adelante en su relación.

