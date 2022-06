En el último capítulo de Amar es para siempre, Coral y Raúl descubren un secreto de Uriarte. Además, esta semana Raúl volvió a marcar distancias con él dejándole claro que seguía sin aceptarle como padre. Mientras tanto, consciente de que era la mejor manera de seguir con su vida, Fran le confesó a Coral lo que siente por ella. Además, Penélope e Ismael trataron de que Cristina se mantuviera al margen de las noticias de la epidemia y se centrase en su recuperación.

Por otro lado, Sonia y Medina recuperaron su relación habitual, pero los problemas no dieron tregua al joven quien tuvo que hacer frente a una derrama mucho mayor de lo que, en un principio, imaginaba. La psicóloga, por su parte, empezó a sospechar que Medina tenía una amante cuando, después de muchas excusas, descubrió entre sus papeles un nombre de mujer.

En Garlo, Paloma estaba emocionada con la entrega de premios, pero Uriarte estaba dispuesto a frustrar sus planes para seguir minando la confianza y autoestima de Fran, a quien tiene en el punto de mira. Este último, trató de encontrar junto con su novia un juguete para el verano que fuera del agrado del nuevo presidente, pero este no pensaba ponerles las cosas fáciles. Con lo que no contaban era con que Raúl se pondría de su parte.

Raúl y Coral descubrieron una inesperada faceta de Uriarte

Ismael volvió a intentar ponerse en contacto con su hijo Diego sin resultados, mientras que el doctor Argento le desveló a Cristina que la epidemia de neumonía que asolaba el país empezaba a cobrarse las primeras víctimas sin que los médicos pudieran hacer nada para controlarla. La abogada se prestó a colaborar con Gema Ríos en la búsqueda de un suero que curase la neumonía atípica que congestionaba las urgencias de los hospitales, ignorando que se trataba de la mujer de Argento.

Coral y Raúl descubrieron una inesperada faceta de Uriarte: desde hace años colabora con un comedor de pobres. ¿Es una estrategia del empresario o tiene una faceta filantrópica que dista mucho de su comportamiento habitual? A su vez, Medina buscó compañero de piso, haciendo que Sonia no tuviera más remedio que dar un paso al frente.

