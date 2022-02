El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukaddes trabaja junto con Gülsüm para lograr que Zeynep y Fatih se reconcilien.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista: Mukaddes se tragó el cuento de que Saziment era la nueva novia de su hijo.

Saziment llama a Fatih y le cuenta que su tía y su abuela están en casa de los Taskin. “Por cierto, me están poniendo verde. Se ve que Melissa no les ha gustado tanto como habíamos pensado”, comenta la joven. Sekercizade le pide a su amiga que guarde la calma y acto seguido llama a Zeynep para ponerle al tanto de lo que está pasando.



“La pobre de Saziment está encerrada en su cuarto y no puede salir por culpa de mi familia. Hay que echarle como sea”, le explica Fatih a su adorada esposa. Esta le promete que tratará de ir al lugar lo más pronto posible y echar a las incómodas visitas de su hogar: “Necesito desocuparme aquí en el trabajo y me inventaré alguna excusa para marcharme antes”.

Aviso a la policía

Tras colgar a su marido, Zeynep se comunica con la policía y denuncia falsamente que en su hogar se está produciendo un caso de violencia doméstica: “Llevan gritando desde esta mañana y se escuchan golpes, por favor vayan rápido”. La mujer tiene la esperanza de que los agentes se presente y desalojen a Mukadder y Gülsüm.

Su plan funciona y minutos después, un par de oficiales se presente en la propiedad de los Taskin dispuestos a tomar declaración a los presentes. Al ver que todo ha sido un error y no se ha producido ninguna agresión entre los presentes, se marchan. A Saziment no le ha dado tiempo a escapar del apartamento y en esta ocasión llama a Zeynep para pedirle ayuda.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io