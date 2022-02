El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukadder y Meryem intrigan para que Zeynep y Fatih se den una segunda oportunidad, aunque su plan no sale como ellas esperaban.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista: Mukadder y Gülsüm estuvieron a punto de saber que Saziment y Melisa son la misma persona



Ayfer, como de costumbre, ha malinterpretado todo lo que ocurre a su alrededor y ahora piensa que Saziment es la nueva novia de Fatih. La mujer se siente fatal porque su hija ahora tenga una relación con el que era marido de Zeynep, la persona que le abrió las puertas de su casa.



La mujer no pude más con el remordimiento que tiene y le confesa a Zeynep la verdad. “Lo siento, pero resulta que Saziment se ha liado con Fatih. Hala, ya lo he dicho”, comenta algo estrellada. A Taskin le encantaría decirle que se equivoca, que esa “relación” es una farsa orquestada por ella, pero no puede. Así pues, le sigue el juego: “Bueno, pues que sean felices”.

Un viaje y una escapada romántica

Por otro lado, Mukaddes le propone a Faith ir juntos de vacaciones. Es cierto que la señora quiere pasar un tiempo a solas con su hijo, pero lo que verdaderamente ha provocado la inesperada oferta es la estancia de Mukadder en la casa, que no se ve de la mansión Sekercizade ni con agua caliente. Mukaddes cada día soporta menos a su hermana y no se molesta en disimularlo.

Además, Selin y Orhan quiere pasar unos días solos. Desde que se han casado no han tenido ni un minuto de paz, por lo que decide hacer una pequeña escapada romántica. Juntos y sin nadie que les moleste, hacen una cena para dos. El resultado es algo catastrófico y parte de la comida se les quema, pero lo importante es el amor que se respira en el ambiente….o eso dicen.

