El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukadder y Meryem intrigan para que Zeynep y Fatih se den una segunda oportunidad, aunque su plan no sale como ellas esperaban.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista: Mukadder y Gülsüm estuvieron a punto de saber que Saziment y Melisa son la misma persona



Selin no aceptó la propuesta de Orhan de convertirse en padres. Quiere disfrutar un poco más de su matrimonio los dos solos. No obstante, si quieren dar un paso más en su relación y eso pasa por….independizarse. La pareja está harta de compartir casa con tantas personas, ni siquiera en su dormitorio encuentran la intimidad que necesitan.



Así pues, lo dos enamorados reinen a su familia y les comunican que piensan volar del nido de una vez por todas. Eso si, antes que nada deben encontrar una casita que se adecue a lo que ellos desean. En tres, dos…¡uno! Comienza la misión de buscar un nuevo hogar para Selin y Orhan.

Fadik y Ayfer, enfrentadas de nuevo

Por otro lado, Ayfer decide seguir adelante con su relación con Haydar, a pesar de las reticencias de sus hijas. La mujer se dispone a salir a reunirse con su enamorado cuando Fadik la intercepta en el portal. La joven, en una actitud algo más déspota y engreída que de costumbre, le impide el paso a su madre: “No voy a dejarte salir de aquí”.

Ayfer le pide a su hija en más de una ocasión que se aparte de la puerta y le permita salir. Al ver que no atiende a razones, no le queda más remedio que empujarla. Yadigar, asustada por le griterío que se ha formado en la entrada, sale a ver qué ocurre y va en auxilio de Fadik, que se levanta algo dolorida del suelo. Mientras tanto, Ertan se cita nuevamente con Vahit y le deja claro que no se fía de sus intenciones.

