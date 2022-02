El avance semanal de los capítulos de 'Amor a segunda vista': Mukadder y Meryem intrigan para que Zeynep y Fatih se den una segunda oportunidad, aunque su plan no sale como ellas esperaban.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista: Mukadder y Gülsüm estuvieron a punto de saber que Saziment y Melisa son la misma persona



Fatih, se ha enterado gracias a su esposa, de la confusión que ha provocado su relación con Saziment. Ahora resulta que Ayfer piensa que su “romance” es real. El hombre se plantea contar la verdad a sus respectivas familias y confesarles que su ruptura es mentira. Sin embargo, Zeynep le pide que aguante un poco más.



Sekercizade accede a la petición de su amada, pero lo que no puede hacer, es evitar ir a verla como le pidió. En mitad de la noche, se cuela en la casa de los Taskin para pasar un rato con ella y también con el pequeño Selim. Todo va bien hasta que Ayfer hace acto de presencia y está a punto de pillarles. Por fortuna, el matrimonio es rápido y logra evitar ser descubierto.

La repuesta de Ayfer

Lejos de allí y ajeno a todo el revuelo que se está produciendo entre sus amigos, Çevat se prepara para pedir la mano de Saziment. Cree que es el momento de declararle su amor y pedir permiso a sus seres queridos para casarse con ella ¿Tenemos una boda a la vista?

Minutos después, Çevat se presenta en casa de los Taskin con un impecable traje y un ramo de flores en las manos. Nervioso a más no poder, dice las palabras justas: “Vengo a pedir la mano de Saziment”. Esta, que lo último que desea es casarse con el marinero, se desmaya cuando su madre da su aprobación. “Espero que seáis muy felices. Ya era hora de que mi hija encontrase un hombre como Dios manda”, comenta Ayfer.

