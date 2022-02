Qué va a pasar esta semana en los capítulos de Amor a segunda vista: Fadik quiere que su madre y su padre se reconcilien y para esto tiene una idea "estupenda".

Mukaddes, Fatih y Zeynep se despiertan juntos en la misma cama sin saber muy bien qué fue lo que pasó la noche anterior. La señora Sekercizade monta en cólera al pensar que su hijo y su nuera se han reconciliado sin su permiso:“¡Cómo es posible que estéis juntos de nuevo!”. Taskin, por supuesto, trata de aclarar la situación y miente nuevamente acerca de su ruptura: “Ni loca volvería con Fatih, por dios. Nuestra historia está más que cerrada”.



Una noche de desenfreno

Alertados por los ruidos, Selin y Orhan se presentan en la habitación y confiesan que ellos fueron quienes planearon todo lo que ocurrió anoche.“¿Pero alguien puede decirme qué sucedió? Es que no recuerdo nada de lo decís”, pregunta Mukaddes una y otra vez.

Su hija, para satisfacer su curiosidad, le enseña un vídeo en el que se la ve muy cariñosa con Zeynep. Incluso le da un beso en la mejilla al mismo tiempo que declara que es su nuera favorita. ¿Por qué se cambio de actitud? ¿Estaba bajo los efectos de alguna sustancia? Lo mismo se cuestionan Faith y Zeynep, quienes también salen en una actitud extraña en las imágenes.

Minutos más tarde, Zeynep, en compañía de Fatih, le confiesa a Selin y a Orhan por qué estuvieron fingiendo que se habían separado. “Nos vimos obligados a hacerlo para separar a Mukaddes de Ertan”, trata de explicar con la mayor calma posible. Después, pide que que guarden el secreto por ahora: “Debemos pensar cómo salir de este lío antes de contar nada”.

