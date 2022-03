El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Después del susto que dio a toda la familia con su “desaparición” Elif Su le pide a su madre quedarse a dormir en casa de Zeynep. Echa mucho de menos a Selim, el único niño con el que le gusta jugar y quiere pasar un poco más de tiempo con él. Yadigar no puede negarse a las súplicas de su hija y termina accediendo a sus ruegos.



Antes de irse a la cama, Elif Su le pide a Fatih que le cuente un cuento para coger el sueño. La niña se queja, porque la historia no ha sido de terror, pero se termina quedando frita. Pasan las horas y de madrugada un ruido despierta a Zeynep y a su marido.

Con sigilo y prudencia, llegan hasta el salón y ahí se encuentran con…¡Un ladrón! Fatih, en un acto reflejo, golpea al intruso y llama a la policía alertando de que alguien ha entrado en su casa. Minutos después, el delincuente recobra el conocimiento y les cuenta que se vio obligado a colarse en su nueva vivienda por necesidad. Resulta que le han echado del trabajo tiene que mantener a su familia: “Les he metido, les digo ue trabajo de taxista de noche, pero lo cierto es que robo lo que puedo por ahí”.

Fatih, que se siente bastante identificado con el hombre, toma la decisión de no denunciarle a la policía. Así pues, cuando varios agentes se personan en el lugar, el matrimonio les asegura que fue un error y nadie ha entrado en su casa como pensaban.

