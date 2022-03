El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Ahora que Zeynep está esperando otro hijo, sabe que necesitará algo de ayuda para gestionar la casa, el trabajo y su faceta de madre. Así pues, la joven inicia una serie de entrevistas para escoger a la canguro ideal. Lo que Taskin no pensaba es que esta misión sería tan complicada. Absolutamente todas las mujeres a las que entrevista, tiene algún que otro inconveniente.



A pesar de lo complicado del asunto, Zeynep sigue adelante en su búsqueda de la niñera perfecta. Finalmente, termina llamando a su marido y le deja claro que le será complicado contratar a alguna de las candidatas: “Todas exageran sus currículums y ya no sé lo que es cierto y lo que no”, le explica cuando le llama por teléfono.

Mukaddes trata de manipular a su hijo

Por otro lado, Fatih visita a su madre, quien está en casa con el brazo y la pierna rota, además, necesita usar un collarín para poder mantener rígido el cuello. La mujer usa todo el victimismo que tiene dentro de su cuerpo para intentar que su hijo regrese a casa, pero él trata de evadir el tema. “He querido independizarme y tienes que respetar mi decisión”, comenta él sin contarle todavía que vive con Zeynep.

En otra zona de la ciudad, Saziment y Fadik inician su vida lejos de la familia Taskin junto con su padre. Mientras que la primera está encantada con la tranquilidad de su nuevo hogar, la segunda se aburre soberanamente. Finalmente, decide busca un empleo, no solo para distraerse, sino para cubrir los gastos que se les vienen encima.

