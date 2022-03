El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

Orhan no está nada feliz en su nuevo trabajo al lado de Fatih. El joven jamás pensó que su cuñado, como jefe, fuera tan estricto y mandamás. Tras una larga jornada laboral, Orhan llega destrozado a casa y comparte con Selin el infierno que está viviendo. “Me dijeron que sería un ejecutivo, pero me tratan como un becario”, explica. “Tú hermano me está haciendo trabajar muy duro y mi prima, encima le apoya”, añade.



Selin trata de hacerle entender a su marido que así se empieza a trabajar en una gran compañía como la suya. “No puede pretender entrar de director. Tienes que ir escalando puestos”, le dice todo lo suavemente que puede a su esposo. Este se enfada y le recrimina que en su caso no haya sido así: “Tú has entrado directamente como jefa de departamento, así que no vengas a darme lecciones”.

Fadik y Saziment quiere ver a Ayfer

Por otro lado, Fadik y Saziment se han dado cuenta al fin de la clase de hombre que es su padre. Ahora, las dos están solas, en una casa que les es imposible pagar por su propia cuenta y sin casi nada de dinero. Fadik propone ir a hablar con Ayfer y arreglar la situación con ella. No obstante, Saziment no se atreve: “Lo único a lo que nos vamos a enfrentar es a un tortazo suyo y tiene razón. No hemos hecho más que causarle problemas”.

Lejos de allí, Fatih lleva a su madre a conocer su casa y a enfrentarse a Zeynep. Sekercizade le explica a su esposa que varios doctores le han aconsejado que Mukaddes se enfrenta a lo que mas odia para vencer la crisis nerviosa que está atravesando: “Y eres tú a quien no soporta”. ¿Cómo terminará este experimento”.

