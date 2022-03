El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Elif Su está muy molesta con Orhan. La pequeña siente que su hermano le hace caso a todo el mundo menos a ella, en especial a Selin, con quien pasa la mayor parte del tiempo. En un momento dado, el chico se deja en el baño su alianza de boda y Elif Su aprovecha para esconderla: “Veremos cómo reacciona tu esposa cuando vea que has perdido vuestra sortija. Te tocará venir a dormir conmigo y todo”.



Por otro lado, Gülsüm reúne en la sala de la mansión a Fehmi y Mukadder. Les manifiesta su preocupación por Mukaddes, quien, desde que descubrió que su hijo sigue casado con Zeynep, ha perdido por completo la razón. La matriarca de la familia aconseja hacer algo al respecto: “Puede llega a atentar contra su vida o la del resto. Debemos internarla”.

El trabajo de Orhan se convierte en un infierno

Sus interlocutores están de acuerdo con la idea. Entre los tres deciden buscar la mejor clínica para Mukaddes. Ninguno de los presentes sospecha que la mujer está escuchando toda la conversación, escondida detrás de una pared y no piensa permitir que la lleven a un sanatorio ¿Qué es lo que hará ahora? Completamente fuera de sí, comienza a recoger toda su ropa de los armarios y la mete en una maleta. Planea irse sin decirle nada a nadie.

Mientras tanto, Orhan sigue sufriendo en su nuevo puesto de trabajo. Antes solo era Fatih quien le hacía la vida imposible y le exigía demasiado. No obstante, ahora Zeynep también se ha unido a la dictadura de su esposo y no le pasa ni una a su primo.

