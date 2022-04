El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

Haydar cumple su promesa de ayudar a Sevket a esconderse nuevamente de la policía. No obstante, esta vez no le obligará a quedarse quieto en un sótano, sino que le permitirá salir a la luz del día sin problema. “Pero para eso eso necesitamos dotarte de una nueva identidad que no levante las sospechas de nadie”, comenta el mafioso antes de ponerse manos a la obra.



El capitán se pone en las manos de su amigo, quien le hace un completo cambio de look. Sevket deja atrás su imagen de marinero para meterse en la piel de Teomán, un motorista entrado en años que dirige su propio taller de coches. “La oficina de este negocio será tu nuevo hogar”, le explica Haydar al fugitivo. Además, le hace entrega de unos documentos falsos que confirmarían ante cualquier que su nombre y apariencia son reales.

Meryem, dispuesta a ayudar a su yerno

Por otro lado, Fatih se siente muy mal por al situación que está atravesando su empresa. Su socio le deja claro que las finanzas están peor de lo que pensaba en un primer momento y están al borde de la quiebra: “Lo siento, pero quizá no podamos seguir pagando a los empleados”. Sekercizade no piensa rendirse a las primeras de cambio y busca una solución.

Tras consultarlo con Zeynep, el hombre está dispuesto a asumir un gran riesgo pidiendo un crédito elevado al banco: “Seré yo mismo quien abone los interés si mi idea no sale bien”. La mujer pone a su madre al tanto de lo que está ocurriendo y Meryem toma la decisión de ayudar a su yerno a escondidas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io