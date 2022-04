El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

La familia Taskin al completo visita a Sevket en su nuevo escondite. Lo cierto es que ninguno de los presentes puede evitar contener la risa al ver a su patriarca con su nueva identidad: el motor Teomán. Aunque su nuevo look o disfraz es lo peor: pelo largo, pañuelo anudado en la cabeza y una cazadora de cuero llena de chapas. Nada que ver con su apariencia normal.



El hombre les explica que el taller mecánico que ven es ahora su hogar y vivirá en ese lugar hasta que las cosas se calmen. Aclarado todo, Yadigar es la primera en abrazar al capitán y luego van el resto. Se han echado mucho de menos y no poder estar juntos tanto como quisieran les está matando. El reencuentro más bonitos es el protagonizado por Sevket y Meryem, que está libre bajo fianza de los cargos que se le acusaban.

La policía llega al lugar donde están los Taskin

El emocionante momento se ve interrumpido por el sonido de unas sirenas de policía. De repente, varios agentes, desde fuera del taller, avisan a los Taskin que les han visto entrar en el sitio y les exigen que salgan de forma ordenada. Sevket se enfada con Fatih porque cree que le ha delatado otra vez, pero este niega haber dicho nada.

Finalmente, la familia al completo sale de la propiedad con las manos en alto y lo mismo hacen un grupo de ladrones que estaba en robando en otra de las naves. Es por ellos por quienes habían venido los oficiales. Una vez más, Sevket se libra de dar con sus huesos en prisión.

