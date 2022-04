El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Mukaddes paga dinero a un par de secuaces para que busquen por ella un lugar digno en el que esconderse hasta que su familia deje de buscarla. Los Sekercizade quieren devolverla al manicomio cuando antes, por su seguridad y la del resto, pero ella no está por la labor de regresar a un ambiente donde imperan los sedantes y las camisas de fuerzas. Mucho menos ahora, que ya tiene un plan en mente en contra de Zeynep.



Acto seguido, la señora se hace con unos documentos falsos que le permitan salir con seguridad del país sin ser atrapada en la frontera. Al ver su nuevo carnet de identidad se lleva un disgusto enorme. Resulta que el nombre que han elegido para ella los falsificadores es el mismo que el de su nuera: “¿De verdad no podía llamarme de otra forma?”.

Sevket regresa a su escondite

Por otro lado, Zeynep y Fatih disfrutan de un agradable desayuno cuando Mustafá les interrumpe para darles la noticia de la huida de Mukaddes. El matrimonio se pone muy nervioso, pues teme que la fugitiva intente algo en su contra o contra Selin. Fatih, particularmente, se muestra muy enfadado con el hospital por haber desatendido así a su madre.

Lejos de allí y ajeno a lo que está pasando con su consuegra, Sevket se despide de su familia para regresar a su escondite. Nadie puede saber que él y Teomán son la misma persona o su fachada se vendrá abajo. “Volveré muy pronto, ya lo verán”, dice sentidamente a Elif Su y, por supuesto, a Meryem.

