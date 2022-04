El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Amor a segunda vista.

Amor a segunda vista: todo sobre la serie.

Cansu, una bella e inteligente joven, llega a trabajar a la empresa de Fatih. La nueva empleada causa muy buenas sensaciones entre la mayoría de sus compañeros. No obstante, Zeynep no la ve con buenos ojos. No sabe explicar muy bien cuál es el motivo, pero lo cierto es que no se termina de fíar de ella ¿Acaso son celos lo que siente la mujer?



Por otro lado, Selin está muy enfadad con Orhan después de ver cómo coqueteaba con algunas de las clientas en su puesto de trabajo. Parece que el matrimonio está a punto de atravesar otra crisis más. Sus peleas se convierten en un asunto de dominio público cuando protagonizan una sonora discusión en mitad de la empresa de Fatih. Cevat y Cemil observan la escena divertidos. Mientras tanto, Mukaddes sigue escondiéndose en el taller de Sevket. La mujer tiene miedo de salir a la calle después de su familia haya empapelado la ciudad con carteles con su fotografía.

Un encuentro complicado

Al caer la noche, Fatih intenta librarse de Ertan, quien no quiere separarse de su lado, creyendo que es su amigo del alma. Sekercizade le pide a su chófer que se deshaga de su incómodo visitante. Mustafá decide llevarle a una de las propiedades que pertenecen a la familia de sus patrones. Casualmente, esta enorme vivienda se convierte también en el nuevo refugio de Sevket y Mukaddes. Cuando todos se encuentran en la sala de estar se arma un gran lío, que termina con el consuegro huyendo otra vez hacia un destino incierto.

