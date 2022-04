El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Mukaddes y Sevket se han unido en su huida y ahora planean iniciar su fuga juntos, aunque luego, cada uno partirá hacia su lado. Antes de marcharse del país, la esposa de Sekercizade tiene pensada una artimaña para acabar con Zeynep de una vez por todas. Debido a su imprudencia, está a punto de confesarle al capitán cuál es su idea..



Una tarde, Meryem se aproxima hasta el taller en el que se esconde Sevket y encuentra a su esposo durmiendo con Mukaddes. La mujer, creyendo que entre los dos ha pasado algo, monta en cólera. “Por dios, no hemos hecho nada. Ella estaba borracha y se ha venido para mi cuarto sin darse cuenta”, cuenta el patrón. Sin embargo, la excusa no resulta muy creíble y Meryem trata de lanzarse en contra de la que cree que es la amante de su marido.

Por si fueran pocos, Fehmi también llega al negocio del patrón y observa la misma escena. “¿Qué hacías con mi esposa? ¿Acaso habéis estados juntos todo este tiempo”, le pregunta a su consuegro. Sevket y Mukaddes, para salir bien de la situación, tiran una manta contra sus respectivos cónyuges y salen corriendo del sitio.

Mukadder se convierte en la niñera de Ertan

Por otro lado, Ertan sigue sin recuperar la memoria después del golpe que le propinó Fatih. Ahora, el amnésico está a cargo de Mukadder. Esta, que se ha quedado prendada del joven, le promete a su sobrino que no le quitará el ojo de encima.

Mientras, Fatih está sobreprotegiendo a Zeynep durante el embarazo, lo que crispa los nervios de la futura madre. Ella le asegura que no necesita tantas atenciones para sentirse bien: “Me estás agobiando un poco”. Por su parte, Sevket llega hasta su antiguo hogar para reconciliarse con Meryem. Después de aclarar la situación, el matrimonio vuelve a tener la misma buena sintonía de siempre.

