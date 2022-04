El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Para sorpresa de Fatih y de Zeynep, Ertan y Cansu aparecen de nuevo en su oficina. Esta ultima les cuenta que extrañaban vivir en Turquía, a pesar de que su experiencia en Estados Unidos ha sido más que agradable. El matrimonio teme que la vuelta de la pareja pueda poner en serio peligro sus planes y eso que todavía no saben que Ertan ya recuperó la memoria ¿Qué es los que tramará el recién llegado?



La noticia más impactante viene unos segundos después, cuando Cansu anuncia que tiene planes de boda con Ertan. Por un lado, esto tranquiliza a Zeynep. “Parece que se ha olvidado completamente de cualquier tipo de sentimiento que tenía por mí”, le comenta a Fatih. Sin embargo, tiene la sensación de que algo malo puede ocurrir de un momento a otro.

Selin y Fehmi quieren ayudar a Fatih

Por otro lado, Selin se alía con Fehmi para ayudar a su hermano, desde las sombras, a sacar su empresa adelante. La joven sabe gracias a Orhan la crisis económica por la que atraviesa la empresa e Fatih y no quiere que termine en la quiebra. Su padre, por supuesto, accede a hacer lo necesario para evitar un fatal desenlace.

Mientras tanto, Fatih tiene una idea arruinar el matrimonio de Cansu y de Ertan antes de que dé comienzo. Le pide a su madre algún número de teléfono de las chicas que contrató cuando quiso provocar una crisis entre él y Zeynep. El siguiente paso del plan ahora está más que claro ¿Caerá Ertan en la trampa de su gran enemigo?

