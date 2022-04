El avance semanal de los capítulos de Amor a segunda vista.

Después de meses luchando con Fadik y Saziment para poder casarse, ahora Haydar y Ayfer tienen un nuevo problema al que hacer frente si quieren pasar por el altar. Se trata de Turkan. La hija del mafioso no ve con buenos ojos la boda de su padre y, mucho menos, la familia política que le ha tocado. En realidad, tiene miedo de que su padre empiece a olvidarse de ella si otras personas entran en su vida. Zeynep trata de hablar con al joven para calmar la situación. Finalmente, lo consigue.



Al día siguiente, todos se arreglan para ir a la ceremonia. A pesar de sus reticencias iniciales, Ayfer se termina vistiendo de blanco y luce más bella que nunca. Sus respectivas hijas se emocionan al ver a su madre tan feliz y animada.

La visita del Imán y de Fatih

Todo el enlace transcurre sin más complicaciones. La vecina más dicharachera del barrio y Haydar se dan el “Sí, quiero” rodeados de sus querer queridos. Entre los invitados está Sevket, quien, vestido de Teomán para despistar a la policía, no ha querido perderse el festejo.

El problema viene en la noche de bodas. Cuando todos los presentes se retiran a sus respectivas casas, Haydar entra en la habitación en la que le aguarda su ya esposa. La mujer se niega a entregarse a él hasta que se casen por el rito religioso: “Se nos olvidó”. El mafioso llama a Fatih y le pide que le consiga un Imán en cuanto pueda. Minutos después, se presenta con él en el hotel.

