Después de la liberación de Fatih, la familia al completo creyó que el problema de Ertan estaba solucionado. Sin embargo, no había nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el hombre no está dispuesto a rendirse tan fácilmente y piensa hacer lo necesario para destruir cualquier atisbo de felicidad de sus enemigos.



Tras mucho luchar, logra que la demanda por la custodia de Selim se admitida a trámite. Lo primero que debe hacer es someterse a una prueba de ADN para confirmar que el pequeño es su hijo y probar así ante el juez que tiene todos los derechos para con la criatura. Además, con esto piensa asestar un duro golpe a Zeynep y no se equivoca.

La rápida solución de Fatih al problema con Selim

Cuando la mujer recibe la carta del juzgado informándola de la demanda, se quiere morir. Podría soportar cualquier cosa en este vida, pero no perder a su hijo y, mucho menos, que caiga en manos de un ser tan despreciable como Ertan. Por mucho que sea su padre, no cree que sea un buen ejemplo para el niño.

Más pronto que tarde, comparte todo lo que está ocurriendo con Fatih. Este le promete que hará lo necesario para evitar que les quiten al niño y lo primero que se le ocurre es huir con él: “Si nos marchamos lejos, seguro que no nos encuentran”. Zeynep se niega a realizar una maniobra tan arriesgada: “Si nos pillan, entones sí perderemos a nuestro hijo”. La mujer teme las duras consecuencias legales que podría tener su acción.

