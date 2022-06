Como os contábamos ayer, en el último capítulo de Amor a segunda vista, la pequeña Elif Su se rebela ante su madre cuando esta le impide maquillarse. Hoy veremos a Ayfer, que como siempre, se preocupa demasiado por sus allegados y, por supuesto, con su marido no iba a ser menos. La mujer está muy triste desde que Haydar fue víctima de la traición de uno de sus socios. El mafioso no gana para disgustos y su mujer está dispuesta a todo para poner fin a esta terrible etapa. Lo primero que hace es investigar y averiguar quien es la persona que tiene así a su esposo.

Por otro lado, Zeynep y el resto de sus amigos se preparan para el desafío final que han preparado los organizadores del concurso. Ahora que han llegado tan lejos no piensan rendirse, aunque eso les traiga algún que otro problema con sus familia, que empieza a sospechar que les están ocultando algo.

Fatih miente a su abuela antes de iniciar el último desafío

La que tiene la mosca detrás de la oreja es Gülsum, quien, incluso, se atreve a preguntarle a su nieto en qué líos se han metido ahora. Fatih, para evitar las preguntas de su abuela, trata de de mentirle nuevamente antes de realizar el nuevo desafío que tiene entre manos junto con su esposa.

El grupo al completo disfruta de una divertida jornada de juego sin saber la desgracia que se cierne sobre ellos. Habían pensando que ya Ertan era historia, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el hombre no se tragó esa historia de que Selim no era su hijo y durante todo este tiempo ha estado realizando sus propias pesquisas.

Su incansable investigación le ha llevado a hacerse con pruebas que confirman sus sospechas: los análisis de ADN que le entregaron y que decían no era el padre del bebé, son falsos. Ahora que ya sabe toda la verdad. ¿Cómo reaccionará Ertan ante Zeynep y su familia? Parece que la venganza está servida.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io