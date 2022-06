Después de que Zeynep y sus amigas ganaran la competición en la que habían participado a escondidas la semana pasada de Amor a segunda vista, esta semana Fatih encuentra a Mustafá inconsciente en el suelo cerca de una misteriosa casa. Cuando el chófer se despierta, le cuenta a su patrón que estaba siguiendo a las personas que secuestraron a Selim y que estaba a punto de rescatar al pequeño cuando alguien le dio un golpe por detrás. Sekercizave, víctima de los nervios por encontrar a su hijo, la toma con el conductor: “¿Cómo has podido dejar que se escaparan?”.

Acto seguido, se pone en marcha de nuevo, lo único que le interesa es averiguar donde está el pequeño y hacer que regrese con él a casa. Por su parte, Zeynep no deja de llamarle. Necesita saber si ya hay alguna pista sobre el paradero de su hijo o no. Fatih, que no se atreve a decirle que todavía no sabe en qué lugar se encuentra el niño, decide colgarle el teléfono.

Mientras tanto, Cansu ha logrado marcharse con Selim. La mujer le entrega el bebé a una cómplice para que lo cuide en lo que ella va a buscar a Ertan. ¿Acaso su plan es marcharse los tres del país? El pequeño llora llamando a su madre, pero ni por esas el corazón de su secuestrado se ablanda. Cuando está a punto de irse a encontrar con su amado, Birol hace acto de presencia y apunta a la chica con una pistola en la cabeza.

Ertan y Cansu son detenidos por la policía

Segundos después, llega Meryem, quien arrebata a su nieto de los brazos de la desconocida. Cuando el rescate parecía culminar con éxito, Ertan también se acerca a la vivienda y apunta a Meryem y a Birol con otra arma. Cansu vuelve a coger al niño y los tres se marchan en coche hacia el puerto. Ahí les espera un barco que les ayudará a cruzar la frontera al caer la noche.

Horas más tarde, la pareja de secuestradores está a punto de partir con el niño cuando Fatih y Zeynep llegan hasta el paseo marítimo. Fatih mira a Selim a los ojos y este le responde diciendo: “Papá”. Ertan se percata entonces de que el amor que ambos se tienen es demasiado fuerte y él nunca será un verdadero padre para su hijo. Así pues, deja que el pequeño regrese con el matrimonio. Al instante, la policía llega y le detiene a él y a Cansu por rapto de un menor.

