La situación de los náufragos en la misteriosa isla no hizo más que empeorar, en Amor a segunda vista. Fatih encontró un mapa del terreno que le permitió iniciar un viaje en busca de agua potable. El grupo al completo resolvió iniciar una excursión y encontrar el río o el manantial que les permitiera mantenerse con vida.

Al caer la noche, la facción de los más mayores se escapó del campamento para proseguir con la búsqueda sin poner en peligro a los más jóvenes. El resto se despertó y creyeron que los compañeros ausentes se habían sacrificado por el bien de la compañía. “No podemos dejar que sigan por ahí solos. Tenemos que buscarles”, comentó Zeynep.

Estas palabras hicieron mella en los hombres que quedaban, quienes decidieron realizar batidas de búsqueda hacia el centro de la isla: “Lo más probable es que nuestros compañeros se hayan ido hacia allá”. Entretanto, las mujeres resolvieron quedarse salvaguardando el campamento. Sobre todo, Zeynep, quien, si bien es cierto que había mejorado, todavía se encontraba algo débil de salud.

En busca de la forma de salir de al isla

La calma reinaba mientras esperan el regreso de sus chicos cuando, de repente, un misterioso ruido las puso alerta ¿De dónde venía? ¿Acaso no estaban solos en la isla? Cuando el resto de compañeros regresó, Fadik y las demás les contaron los que escucharon. Sospechaban que había un visitante nocturno que, poco a poco, se estaba acercando a ellos.

Por votación popular, se decidió hacer una ofrenda a la misteriosa criatura. Además, se propuso proclamar a un líder del grupo. Los candidatos presentaron sus proyectos ante los presentes. El momento se ve interrumpido por Zeynep, que comenzó a tener contracciones y temía haberse puesto de parto.

Por otro lado, Selin le comunicó a Orhan una importante noticia, mientras que el resto siguió estudiando la forma de salir de la isla y regresar a sus casas. Finalmente, los náufragos se reunieron con sus familias y Zeynep dio a luz a su esperada niña. Ahora si, la felicidad reinó en la vida de la familia Taskin-Sekercizade y sus amigos.

