La sorpresa que Özgür organizó para Ezgi junto con sus amigos parece haber dado resultado. La joven se queda anonadada al ver la bonita y romántica fiesta que su chico había hecho para ella. “Todo esto lo organicé el día de tu cumpleaños, pero por idiota lo arruiné”, le explica Atasoy, quien sigue sintiéndose muy mal por haber dudado de ella.

“Perdóname por todo lo que te dije, nunca debí pensar que tenías algo con Serdar”, suplica Özgür a su novia. Esta, por su parte, acepta de inmediato sus disculpas y acto seguido le abraza. Finalmente, la esperada reconciliación entre ambos llegó.

Ozan, Cansu, Leven y Deniz observan el bonito momento desde la distancia, dando un poco de intimidad a la pareja. Cuando creen que ya es conveniente, se acercan con una maravillosa tarda de color azul para Ezgi. “Ya que no pudiste soplar las velas en tu día especial con nosotros, lo harás ahora”, comenta Deniz.

Levent le pide a Cansu que se case con él

Luego de probar el delicioso pastel, llega el turno de los regalos. Özgür le hace entrega a su novia de una pequeña caja que contiene varios objetos, entre ellos, una navaja por si vuelven a ser secuestrados y un disco de canciones de tango para practicar sus bailes. Al fondo hay algo más, dos billetes de avión para …¡Italia!

Ezgi le agradece a Özgür todo lo que ha hecho por ella. Después, Ozan y Deniz se ponen a cantar una preciosa canción mientras el chef toca la guitarra. Levent se deja llevar por la emoción y con un pequeño trocito de papel hace un anillo. A continuación se arrodilla ante Cansu y le pide que se case con él. La mujer, que lleva años esperando este momento, no tarde ni dos segundos en dar el “Sí, quiero”. Parece que tenemos boda a la vista.

