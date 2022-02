Qué ha pasado en 'Elif': La mujer se sorprendió de cómo Melek le plantó cara cuando quiso burlarse de ella.

Qué va a pasar en 'Elif': La abogada de planta en la mansión Haktanir para hablar con Macide ante la preocupación de Kiymet

Asli se ve obligada a volver a su puesto de asistente en la empresa Haktanir, aunque no es de su gusto. La joven no quiere tener nada que ver con la familia desde que, por su culpa, Melek está en prisión. Sin embargo, de algo tiene que vivir y necesita el dinero para seguir adelante.

Mientras está trabajando, recibe una llamada de Elif. La niña sabe que hoy es el día de visitas en la cárcel y quiere ver a su madre. Asli, con la ayuda de Mahir, se las ingenia para tratar de salir de la compañía cuando cree que Kerem no está en su oficina. Prefiere marcharse a sus espaldas y así evitar que le impida irse.

Levent y Hümeyra, más cerca que nunca

El plan de Asli no sale tan bien como ella esperaba y Kerem la descubre saliendo a hurtadillas de la empresa. El chico impide a su secretaria que abandone su puesto sin haber terminado la jornada laboral. Esta forma de ser tan autoritaria y déspota que desconocía de su amado, hace que Asli se enfade aún más con Haktanir.

Lo que la muchacha no sospecha es que Kerem es justamente quien termina llevando a Elif a prisión. El reencuentro entre madre e hija, tan esperado por ambas, por fin se lleva a cabo. Después de la visita de su pequeña, Malek tiene energías renovadas y ahora sí, piensa luchar hasta el final para ser liberada de una vez de su encierro. Además, se produce un acercamiento entre Levent y Hümeyra. Parece que la reconciliación entre ambos está muy próxima.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io