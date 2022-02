Qué ha pasado en 'Elif': El juez determina si Melek es inocente o culpable de los delitos que se le imputan

Qué está pasando en 'Elif': Melek y Elif protagonizan un bonito reencuentro

Safak discute con su madre sobre los últimos desprecios que le hizo a Jülide sin saber nada acerca de los motivos. Después de esta nueva disputa con su hijo, Leman se muestra muy triste y recuerda con nostalgia, los buenos momentos que han vivido en familia.

Al contrario ocurre en casa de Melek. La mujer está muy feliz de estar nuevamente libre y compartir su tiempo junto con Asli y Elif. No obstante, no todo es de color de rosa y hay algo que preocupa bastante a Melek. Se trata de la actitud de su hija cada vez que menciona el nombre de Kiymet. Hay terror en su rostro y quiere averiguar por qué.

Elif le cuenta a su madre lo vivido con Kiymet

La niña, viéndose acosada por su madre, le cuenta un par de cosas que la pérdida mujer le hizo en su ausencia, pero no entra en detalles. Lo cierto es que no quiere recordar nada de lo que ah vivido en la mansión Haktanir.

Lo último que le cuenta a su progenitora es que vio a Kiymet con una camisa ensangrentada el mismo día en el que ella fue liberada, pero sabe qué fue lo que ocurrió. Melek, preocupada por la seguridad de los suyos y también por Macide, resuelve investigar este caso.

Mientras tanto, Mahir recibe una llamada telefónica en la que se le comunica que el cuerpo de Friket ha sido hallado en el bosque. Alguien la ha asesinado y dejó ahí su cadáver. El hombre tiene muy claro quien puede ser la asesina. Además, Hümeyra ve una noticia sobre Levent en el periódico que le destroza el corazón.

