Qué ha pasado en el final de 'Elif': El capítulo final de Elif se salda con una detención, una muerte y varios heridos de bala.

Jülide y Safak decidieron darse una nueva oportunidad y dejar a un lado sus discusiones por Tüfan. “No podemos permitir que ese maldito maneje nuestras vidas”, sentenció el maestro, que no cabía en sí de felicidad al saber que su esposa estaba esperando un bebé. Leman, por su parte también se reconcilió con su nuera. Mientras, Mahir le confesó a Kerem que él era el hijo de Kiymet y la estuvo ayudando en sus planes de venganza: “Estoy muy arrepentido”.

Macide se enteró de que Melek era la heredera de Yusuf, por lo que decidió entregarles a madre e hija la parte de la fortuna familiar que les corresponde. Sin embargo, cuando las cosas parecían ir bien para ellas, nadie sospechaba que Kiymet aún tenía pensado una última jugada contra sus enemigos. No pensaba dejar de pelear por lo que creía que era suyo.

Por su parte, Mahir le confesó a su progenitora que hizo todos los trámites legales para dejar de ser su hijo y que le contaría al resto de la familia toda la verdad. Fue entonces que Kyimet enfurecida, golpeó a Melek, quien cayó inconsciente al suelo. Además, secuestró a Macide llevándola al garaje de la mansión a punta de pistola.

Kiymet fue detenida por la policía

Al enterarse de lo que estaba sucediendo en la casa, Kerem y Mahir llegaron al lugar para detener a Kiymet, pero la mujer estaba totalmente descontrolada. La mujer le confesó a su hijo que no lleva la sangre de los Haktanir en sus venas: “Tu verdadero padre es Mete”. El hombre trató de arrebatarle el arma y en el forcejeo, recibió un disparo. Luego Kerem y Macide también fueron heridos a bala. Con gran esfuerzo, Mahir se recompone y logró detener a Kiymet quitándole el arma.

Al escuchar los disparos, la pequeña Elif y Melek llegaron al lugar y vieron a Macide muerta y a Kerem y Mahir heridos. Tras este estremecedor desenlace, la policía se personó en la propiedad y detuvo a Kiymet mientras los médicos prestaban ayuda a Kerem. Por fin, sin Kiymet en medio, Elif, Melek y Mahir podrían formar la familia que tanto deseaban

