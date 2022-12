Rodeada de su esposo y sus cinco hijas, todos vestidos igual, ,con un pijama de cuadros... así nos recibe Jacky Bracamontes el día de Navidad en su casa de Miami. Les acompañan también sus padres. Una hermosa estampa familiar "después de abrir los regalos de Santa", anuncia desde su Instagram. Pero no es la primera imagen de la actriz felicitando la Navidad. Justo antes del 25, compartió otras familiares instantáneas con su particular felicitación navideña, donde ella no aparece pero sí sus hermosas hijas y su esposo frente a su árbol adornado.