Qué está pasando en 'Infiel'Qué está pasando en 'Infiel': Derin se levanta de su silla de ruedas frente a su familia, mientras que Aras recuerda algo importante de su pasado y Leyla se presenta en Tekirdag con claras intenciones

Bennu Yıldırımlar (Hatice en 'Mujer') llega a 'Infiel' y repite con Caner Cindoruk

Derin, creyendo que Asya ya no sería un problema en su matrimonio, decidió dejar a un lado sus mentiras. “¡Sorpresa!”, dijo a la par que se levantaba de su silla de ruedas. “Puedo caminar”, añadió mientras se acerca a su esposo. Este confesó que ya estaba al tanto de que podía andar gracias a Bahar. “Sé que estuviste mintiéndome todo este tiempo. Estaba esperando a que confesaras la verdad. Quiero el divorcio”, sentenció antes de pedirle el divorcio.

Por su parte, Haluk se enfrentó a Gönul, quien no tuvo más remedio que revelar que estaba al tanto del embuste de su hija. El hombre, que se sintió de nuevo ninguneado por su esposa, determinó separarse de ella: “No voy a volver a confiar en tu nunca más. Otra vez me has engañado sin importarte cómo me sentiría”. La mujer abandonó la casa conyugal junto con su hijo pequeño Demir y se fue a vivir con Derin.

Asya siente que Ali puede ser un problema en su relación

Por su parte, Melih estaba muy disgustado con su esposa por haberle dicho a Volkan todo sobre el engaño de su sobrina. También se marchó de la vivienda que comparten después de una terrible discusión en la que él, incluso, llegó a decir que si permanecía a su lado, era solo por el bebé que está esperando. La pelirroja se sintió muy humillada.

Al contrario que sus enemigos, Asya vivía un momento de paz al lado de Aras. Estaba feliz de haber abierto de nuevo su corazón al amor. Lo único que le preocupaba era que Ali no estuviera muy contenta con su romance y temía que no se llevase bien con su novio. Por su parte, Leyla, la mujer que conocía a Aras y con la que contactó Derin, llegó a Tekirdag para encontrarse con él

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io