Leyla trata de recabar la información necesaria para dar con el paradero de Aras. La primera persona a la que recurre es Derin, a quien el matrimonio conoció durante su estancia en Londres. Sin embargo, la joven Güçlü no está por la labor de ayudar a su vieja amiga. A ella le interesa que Aras siga con Asya y no regrese con su esposa.

Además, continúa con la táctica que le aconsejó su madre y se muestra distante con Volkan. Incluso, accede a firmarle los papeles del divorcio. Piensa que si no se comporta de forma agobiante, será él quien vaya tras ellas y le pida que retomen su matrimonio. No obstante, se equivoca. El arquitecto no solo quiere separase de su mujer, sino que pretende quedarse con la custodia de Zeynep.

Por otro lado, Aras ya ha recordado por completo quien es, pero se lo oculta a Asya. La única persona con la que comparte su secreto es con Kadir. El hombre quiere saber si Mehmet, de quien está huyendo, ya le ha encontrado y si Leyla ha averiguado su paradero: “No puedo dejar que me localicen. Tengo que proteger a Asya de mi pasado”. Kadir no tiene respuestas para las preguntas de su amigo, pero le promete investigar.

Asya le pide un tiempo a Aras

Horas más tarde, Aras se cita con Asya y esta le cuenta que las dudas han vuelto a asaltarle. Teme que tenga una familia que no recuerda, por lo que le pide que se den un tiempo: “Solo hasta que rememores algo de ti”. Cerca de allí, Bahar tiene un sangrado y llama asustada a Derya: “No sé qué debo hacer”.

La médico llega con una ambulancia y traslada a su amiga hasta el hospital. Allí la examina más detenidamente. El bebé está bien, pero todo parece indicar que será un parto complicado. Melih acude a la clínica para interesarse por su esposa y ambos se reconcilian: “Siento haberme portado tan mal contigo, no te lo merecías”.

Al día siguiente, Leyla llega casualmente hasta la fundación que dirige el cuerpo médico del hospital de Tekirdag y ahí observa a lo lejos a Aras en compañía de Asya. La mujer está a punto de acercarse y desvelar que es la esposa del hombre, pero Kadir la detiene: “Nadie puede verte. Tú marido ha perdido la memoria y no puedes alterarle”. No obstante, Volkan escucha todo y descubre que une a la recién llegada y a Aras. Ahora tiene un arma para destruirle.

