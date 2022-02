Qué va a pasar esta semana en los capítulos de Inocentes: Una bella desconocida aparece por sorpresa en la vida de Han y todo parece indicar que llegó para quedarse.

En mitad de su aventura, Han y Anil conocen a una bella desconocida de nombre Rüya. La muchacha está sola, sin nadie que la busque o la eche de menos, por lo que les pregunta si sería posible quedarse a vivir ellos: “Estoy segura de que haríamos un buen equipo y lo pasaríamos en grande”. Ambos se niegan y a la chica no le queda más remedio que seguir vagando sola por las calles de la ciudad como hizo hasta ahora.



Lejos de allí, Naci, que sigue adelante con el tratamiento para curar su enfermedad, le escribe y le envía una nueva carta a Safiye. Esta lee las líneas con devoción, esperando a que su amado regrese pronto a su lado. El maestro trata de suaviza en sus misivas las dureza de las pruebas a las que debe someterse y que, poco a poco, le están debilitando ¿Logrará volver a Turquía y reencontrarse con el gran amor de su vida?

Rüya, la salvadora de Hikmet

Al caer la noche, Rüya camina por las azoteas de la ciudad y llega hasta el edificio que está frente al hogar de los Derenoglu. Con un pequeño aparato, logra captar las conversaciones de las personas que están en el interior de las viviendas. De esta forma, siente que forma parte de una y otra familia. Ya no está tan sola.

Desde cierta distancia, observa como Hikmet toca el piano. De repente, el anciano, que recuerda momentos algo tristes de su vida, cae desmayado al suelo sin que nadie se de cuenta. Rüya, que lo ha visto todo, se apresura a llegar a la casa de los Derenoglu y golpea la puerta salvajemente. “El señor que vive aquí se está muriendo en el salón”, dice ante una Safiye que es incapaz de impedirle la entrada. Rüya entra en la estancia y en sus vidas como un huracán.

