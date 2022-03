El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Han recibió un email de Ceylán en el que le pedía que se vieran antes de que ella dejase la ciudad. “Me voy mañana y quiero saber cómo estás”, rezaban las líneas que leía en el ordenador. Este, en vez de contestar al mensaje, se coló en la casa de su exnovia y rememoró algunos de los momentos que pasó junto a ella, incluida una gran discusión que terminó con su romance. Luego, cogió un objeto de gran significado para él y se lo llevó a casa.



Al regresar a su piso, observó en el portal del edificio como Rüya discutía con Vedat, su padrastro. El hombre le insistió en que volviera a casa con él y con su madre: “Ella te echa mucho de menos. Necesita que estés a su lado y he venido para cumplir con su voluntad”. Sin embargo, la joven se negó a irse. “Sabes que jamás volveré a estar cerca de ti, déjame en paz de una vez”, sentenció antes de resguardarse en su hogar, dejando muy claro que algo turbio y oscuro había pasado entre los dos.

Han le envió una advertencia a Vedat

Vedat regresó tiempo después a su mansión y se encontró con su piscina teñida de rojo sangre, En el agua había un barco de papel flotando con un mensaje: “Aléjate de Rüya o te arrepentirás”. La chica recibió una llamada de su madre contándole lo ocurrido y esta, suponiendo que fue Han quien realizó la “pequeña broma”, le agradeció el gesto: “Aunque te niegues a admitirlo, tú y yo nos parecemos mucho más de lo que crees. Ya te darás cuenta”.

Por otro lado, Gülben sufrió un ataque de ansiedad cuando Esat la llevó a conocer la casa en la que vivirán. De regreso a su piso, se desahogó con Safiye, con quien compartió la intranquilidad que le daba residir lejos de ellos: “Aquí es donde me siento yo misma”. Han, consciente de la preocupación de su hermana, decidió regalarle a ella y a Esat un piso en su mismo edificio para cuando se casasen. Este último no se tomó nada bien la intromisión del que será su cuñado en sus vidas.

