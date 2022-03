El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Inocentes.

Inocentes: todo sobre la serie.

Quién es quién es Inocentes, la serie turca de Antena 3

Safiye y Gülben han resuelto su último desencuentro y ahora reina la cordialidad entre las hermanas. Gülben, además, está muy feliz, pues ha convencido a Esat para celebrar su boda como dios manda y no hacerla en secreto. Eso sí, es consciente de que la familia de su novio, que sigue sin aprobar el enlace, no asistirá a la ceremonia ¿Se darán finalmente el “Sí, quiero”?

Por su parte, Safiye está muy preocupada por Tormis, que está bastante enferma. La niña se está hospedando con su padre en el hotel de enfrente y la mujer decide ir a cuidarla, segura de que Naci no se estará desenvolviendo bien con la situación. “Mira cómo tienes esto. Es un desastre”, comenta cuando entra en el cuarto del profesor.

La pequeña, presa de los delirios febriles, le coge la mano a Safiye y le pide que se quede con ella. Naci, desde el marco de la puerta, observa la escena con una mirada llena de amor. Si alguien puede ablandar el corazón de su amada es Tormis y él lo sabe perfectamente.

Ceylán le explica a Safiye por qué ha regresado

Acto seguido, Safiye regresa a su casa y ahí recibe la visita de Ceylán. Esta le deja claro que el único motivo por el que regresó a la ciudad fue por Han: “Me fui porque no podía estar con él y ahora regresé porque me di cuenta de que lo es todo para mí”. La mayor de los Derenoglu le dice a la recién llegada que no se interpondrá en su relación con su hermano, si es que se dá el caso de que pase algo entre ellos, pero espera que no vuelva a hacerle daño.

Al caer la tarde, Esat, en compañía de Gülben, visita la exposición de fotografía de Ceylán. En las imágenes se observa a gente recogiendo papeles de la calle. Esra, que también ha ido con ellos, se percata de que en una de las fotos sale Han.

Este último visita a Ceylán. Con delicadeza, entra en su piso y se acerca a esta. Luego, antes de cerrar la puerta a su espalda, le acaricia el rostro con dulzura. Al día siguiente, tras pasar la noche juntos, Ceylán se despierta y ve que su exnovio no está a su lado. En su lugar, hay una nota. La misma que ella le dejó cuando decidió abandonarle. Todo lo ocurrido entre ellos la noche anterior ha sido un plan de Han para hacerle sentir el mismo dolor que él padeció años atrás.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io