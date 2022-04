El avance semanal de los capítulos de Inocentes.

Qué ha pasado en los últimos capítulos de Inocentes.

Inocentes: todo sobre la serie.

Quién es quién es Inocentes, la serie turca de Antena 3

Después de una romántica pedida de mano, llega el día más esperado para Safiye: su boda con Naci. La mujer se despierta muy intranquila, pues su hermano se marchó hace unos días de viaje y todavía no ha regresado. Gülben trata de calmar a la novia y le segura que Han llegará en unas horas. Sin embargo, ni ella misma se cree sus palabras ¿Dónde estará el desaparecido?



Safiye teme que le haya pasado ocurrido algo malo. Además, es consciente de que sin Han, ella no puede casarse: “Necesito a toda mi familia a mi lado en este momento tan especial. Hicimos la promesa de que él estaría presente en mi boda”. La mujer comienza a lamentarse de su mala suerte y contagia su mal humor a todo el mundo.

Las horas pasan y el joven no aparece. Nadie lo sabe, pero lo cierto es que Han ha sido secuestrado por un viejo conocido al que él no recuerda. Su raptor le deja claro que solo le permitirá salir de su encierro si descubre de qué se conocen y le pide perdón de corazón: “Debes demostrarme que tus disculpas son sinceras”.

Por muchos esfuerzos que hace, Han no rememora al hombre y empieza a asustarse porque sabe que le será muy complicado llegar al enlace de su hermana mayor. Mientras tanto, todo en el hogar de los Derenoglu está preparado para la boda de Safiye. Para sorpresa de los invitados, aunque esta se siente en la mesa nupcial, cuando llega el momento de la verdad no accede casarse con Naci: “Lo siento mucho, pero si mi hermano no está a mi lado, no puedo aceptarte ”. El profesor, que tenía muchas esperanzas puestas en iniciar una nueva vida con su amada desde ese día, se siente traicionado.

Han regresa a casa tras ser secuestrado

Segundos después y antes de que alguien abandone la sala del apartamento, Han hace acto de presencia. Ha logrado escapar de sus secuestradores, pero ha llegado tarde. Delante de los invitados, se desmaya víctima del esfuerzo que hizo. Cuando recupera el conocimiento, el hombre justifica su ausencia alegando que tuvo un pequeño accidente. No quiere preocupar a su familia con el infierno que vivió.

Safiye, por su parte, trata de hablar con Naci, pero el profesor se niega a escucharla. Está dolido por su negativa a casarse con él. Necesita tiempo para pensar si su relación tiene algún futuro o es mejor que tomen caminos separados. La mujer, muy triste, le da a su amado el tiempo que necesita para reflexionar sobre su amor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io