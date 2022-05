Qué está pasando en 'Inocentes': Ceylán sorprende a Han con un ofrecimiento, mientras que Safiye sospecha que Naci le oculta algo y Gülben da un paso importante en su relación con Esat

Hikmet, debido a su demencia, confundió al secuestrado de Han con Ömer, el hijo que tuvo durante su primer matrimonio y que falleció. El anciano, incluso, invitó al joven a comer y a jugar en unos recreativos. Han, por su parte, observó toda la escena con pena y gran dolor. Resolvió que debía contarle la verdad a su padre.

Al día siguiente, llevó a su progenitor al cementerio y le mostró la tumba de Ömer. Hikmet, entonces, vio la realidad y se puso a llorar como un niño pequeño: “¿Cómo pude olvidar que mi hijo se murió? Soy el peor padre del mundo y me merezco estar solo”. Acto seguido, se abrazó a Han. Por primera vez en mucho tiempo, el joven se percató de que había hecho algo bueno por su progenitor y se sintió unido a él.

Horas más tarde, Rüya anunció a Esra y a sus amigos que se marchaba de la ciudad: “Me iré con mi padre. Quiero recuperar la relación que tenía con él”. Todos se despideron de la muchacha y la vieron partir con lágrimas en los ojos. La chica le regaló a Han un dibujo antes de marcharse y le pidió que lo abriera cuando ella ya no estuviera. “Espero que encuentres a alguien que te quiera tanto como te mereces”, le contestó él con una mirada cargada de cariño.

La madre de Esat llegó a casa de este en busca de ayuda

Luego de esta emotiva situación, Han se marchó un par de días de vacaciones con su novia. Para su sorpresa, al caer la noche, Ceylán le propuso que se casase con ella: “Creo que es el momento de dar el paso que no pudimos en su momento”. Tras unos largos segundos callado, Han dio una negativa por respuesta: “No puedo ser tu esposo, lo siento mucho”.

Mientras tanto, los primeros días de matrimonio entre Safiye y Naci no fueron tan bien como era de esperar. El profesor se mostró apático y su esposa ceyó que le ocultaba algo. Sin pensarlo, se acercó al cuaderno en el que relata cada día de su vida.

Lo contrario ocurrió con Esat y Gülben. Los enamorados habían dado el paso de dormir juntos y estaban más felices que nunca. Su oasis de paz se vio interrumpido por la madre de él, que, de repente, apareció en su piso con un moretón en el lado derecho del rostro y les pide ayuda

