Qué está pasando en 'Inocentes': Safiye reacciona de forma inesperada al descubrir la obsesión de Han por la basura, al mismo tiempo que Hikmet asegura que Naci oculta algo y Esat se entera del secreto de Gülben.

Safiye y Gülben descubren la obsesión de su hermano con la basura. Las dos están muy enfadas porque su hermano no les haya contado nada antes acerca de su trastorno. Safiye, da un paso más en su reacción y echa a Han de casa: “Te hartaste de decir que nosotras necesitábamos un psicólogo ¿y tú? No puedo creer que nos hayas estado ocultando algo tan grave”.



El joven, que se siente humillado por su familia, se marcha a dormir con Anil al hotel de enfrente. Cree que es el único que puede entenderle ahora mismo. Esra se acerca hasta el lugar, pero prefiere no intervenir en los asuntos de los Derenoglu y se marcha después de dejar un poco de comida para el par de amigos.

No obstante, el brote de ira de Safiye no dura mucho, sobre todo, luego de que esta hable con Naci acerca de lo sucedido. La mujer recapacita, entiende que su hermano solo es una víctima más de su progenitora y va a buscarle la noche de después a uno de los vertederos donde recoge sus trastos y papeles.

La promesa de amor de Gülben a Esat

Tras pedirle que le acompañe a casa, ella misma se encarga de lavarle el pelo y el cuerpo. Mientras tanto, ambos lloran, siendo conscientes del daño que la presencia de su autoritaria madre hizo en sus vidas. Han se queda dormido en su cuarto.

La mañana de después, baja a desayunar con su familia. Hikmet está contento de tener a su hijo con él de nuevo. A la par que comen, el anciano comenta que Naci le está ocultando algo a Safiye: “Lo leí en su diario, pero no recuerdo qué es”. El profesor, por supuesto, hace ver que son delirios de su suegro.

Esat descubre el cuarto en el que su esposa guarda las sábanas manchadas con su orina. La mujer le explica que es incapaz de tirar nada: “Si quieres divorciarte de mí, lo entenderé”. Esat le deja claro que nunca la dejará y ella, en respuesta, coge una de las bolsas y se dirige a la basura. Es su promesa de que acabará de una vez con sus rarezas.

