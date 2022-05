La esposa de Esat descubrió que estaba esperando un hijo justo cuando su hermana atravesaba uno de sus peores momentos, tal como descubrimos en los últimos episodios de Inocentes. En la emisión de hoy, Safiye le cuenta a la psicóloga que Neriman tenía un hermano gemelo a quien pusieron de nombre Ümut. Una noche, mientras ella dormía, el recién nacido sufrió lo que se conoce como muerte súbita y falleció. Sin embargo, Safiye siempre ha pensado que esa muerte fue culpa suya, más aún cuando su madre no hizo más que responsabilizarla de lo ocurrido: “Mi hermano murió porque yo me quedé dormida”, repite delante de la psiquiatra, una y otra vez.

Esta, por su parte, trata de hacerle entender que ella no tuvo nada que ver en la defunción del bebé: “Desgraciadamente este tipo de cosas pasan”. Mientras tanto, Neriman, que se había acercado hasta la casa de su hermana, escucha toda la conversación detrás de la puerta de entrada sin ser vista por ninguna de las interlocutoras. La joven quiere saber si lo que oyó es verdad y se marcha en busca de respuestas.

Han le pide ayuda a su gran amigo Anil

Sin pensarlo, llega hasta casa de Gülben y le pregunta directamente si es cierto que ella tuvo un hermano gemelo y que murió cuando era un bebé. La mujer se queda de piedra, pues no sabe que responder, pero su silencio es suficiente para que Neriman confirma la realidad de al historia. La chica se va corriendo del edificio escaleras abajo.

Por otro lado, Han está volviendo a perder el control de sus actos. Saber que Ceylán está rehaciendo su vida lejos de él con otras personas, le está sacando de quicio. Incluso, intenta atentar contra uno de sus nuevos amigos, pero se detiene en el último momento. Viendo que está desandando el camino de recuperación que hizo, le pide ayuda a Anil.

No te pierdas ningún capítulo de Inocentes.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io