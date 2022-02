Kenan decide llevar a juicio a Selma y declararla incapacitada para poder administrar a su conveniencia su fortuna. Todo parece ir a las mil maravillas para el perdió empresario, que ha llevado a su esposa a la corte totalmente medicada. “Así me gusta, que parezca que no entiendes nada de lo que digo”, comenta él mientras acaricia su cabeza.



Lo que Kenan no sabe es que Cemilé ha descubierto sus planes y lo ha seguido hasta los juzgados. Agazapada detrás de una pared, espía todo lo que está sucediendo. En un momento en el que Kenan deja sola a Selma, Cemilé se acerca a ella y se la lleva corriendo del lugar. Tiene que protegerla y evitar que le quiten todo lo que es suyo por derecho.

Sin saber muy bien qué hacer, Cemilé traslada a Selma hasta su casa. Ahí, por lo menos estará segura hasta que su cuerpo esté libre de toda la droga que ha ido tomando estos últimos días. Mientras tanto, Kenan, que ya ha notado la ausencia de su cónyuge, llama inmediatamente a la policía y denuncia su desaparición. Por supuesto, el juicio se interrumpe hasta que la señora aparezca.

Caroline descubre que Aylín está embarazada

Por otro lado, Aylín acude al hospital para una revisión de rutina. Caroline, que también ha ido a la clínica, observa a su hijastra desde lejos. “¿Qué hace aquí?”, se pregunta. Decidida a encontrar respuestas, se hace con el expediente médico de Aylín y así descubre que está esperando un bebé. Caroline sopesa qué beneficio puede sacar de esta información. ¿Se lo contará a Soner?

