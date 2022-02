Soner está a punto de marcharse del país cuando Gülay se presenta ante él y le cuenta que sí tiene una razón para quedarse en Turquía. Sin más dilación, le revela que Aylín está embarazada y que, por supuesto, el bebé que está esperando es suyo. “Ella no quería decírtelo, pero no puedo permitir que te vayas sin saber que serás padre”, comenta la mujer. Inmediatamente, Soner cancela su plan de viajar.



Sin saber que su amado ya está al tanto de su estado, Aylín toma la decisión de pedir a Tarik que se case con ella. Cree que el médico será un buen padre para su hijo y, además, podría hacerle olvidar de una vez por todas a Soner. El doctor, que se enamoró de la joven nada más verla, acepta la propuesta de matrimonio: “Pensar que estaré a tu lado toda la vida me hace muy feliz”.

Ahmet trata de estar cerca de su amada

Por otro lado, el resto de la familia Akarsu al completo, sigue de cerca las novedades sobre la desaparición de Zehra. Todos acompañan a Berrin y a Hakan, quienes están destrozados después de varias largas horas sin tener noticias de su hija. Saben que alguien se la ha llevado, pero la policía todavía no sabe qué persona ha sido capaz de raptarla y, mucho menos, de descubrir su paradero.

Pronto, la noticia de la desaparición de la bebé recorre la ciudad y llega hasta oídos de Ahmet. El hombre quisiera estar al lado de Berrin y darle todo su apoyo, pero sabe que sería contraproducente. A través de Aytén, que hace de intermediaria, logra saber si hay algún avance en la investigación.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io