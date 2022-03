Después de haber superado numerosos obstáculos, Aylín y Soner se dan el “Sí, quiero” delante de sus respectivas familias y amigos. La nota chistosa en el enlace la pone Süleyman. Cuando el maestro de ceremonias pregunta si alguien se opone a la boda, este levanta la mano. “Yo, los novios son hermanos”, dice en alto ante las carcajadas de los presentes.



La mañana de después, Mete se convierte en juez de un concurso de música. Una de las participantes sube al escenario con el rostro tapado y asombra a todos con su voz. El joven músico, a diferencia del resto de asistentes, la ha reconocido, es ¡Nihal!

Un rostro desfigurado

Mete corre tras ella cuando la chica abandona la tarima. Quiere saber por qué no le avisó que salió de prisión y por qué esconde su cara. Al levantar el velo que la tapa, entiende qué ocurre: está medio desfigurada. Nihal, que siente vergüenza de su aspecto luego de la paliza que recibió en la cárcel, le pide que no la mire. “No quiero que nadie más vuelva a verme”, dice con lágrimas en los ojos. Después, sale despavorida y se pierde entre las calles.

Mientras tanto, Ali llega al juzgado junto con Caroline. La pareja firma los papeles del divorcio. Él se muestra aliviado, pero ella tiene un deje de tristeza en el rostro. ¿Quizá se arrepiente? No obstante, todo rastro de penas se disipa cuando Kenan le cuenta que ya tiene un plan en marcha para destrozar la vida a Cemilé. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar.

