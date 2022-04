Zehra está muy enferma. Necesita un donante pronto o si no, morirá. Su familia al completo se hace pruebas de compatibilidad, pero ninguno es apto para salvar la vida a la pequeña. Lo cierto es que los médicos tienen pocas esperanzas de que la niña se salve. Caroline, en secreto, también se somete a unos exámenes. Resulta que ella sí es compatible.



La ambiciosa mujer usa esta información en su beneficio. Cuando nadie puede oírlos, habla con Hakan y le ofrece un trato. Ella será la donante de Zehra a cambio de que él acepte convertirse en su marido en secreto: “Tu padre no quiere que sea su esposa porque no piensa darme la mitad de vuestra fortuna. Si tú y yo nos casamos, cuando Ekrem se muera serás dueño de todo, me darás mi parte y nos divorciaremos”.

Mithat se esconde de Ösman y el resto

El hombre le pide un tiempo para pensarlo, pues duda de que todo se trate de una trampa. Sin embargo, la necesidad de salvar a su hija lo hace caer víctima del maquiavélico chantaje: “Está bien, haremos las cosas como tú dices, pero nadie puede enterarse de nuestro plan”. Mientras tanto, Mithat se esconde de Ösman y el resto de amigos de Aydín, que quieren darle caza y matarlo en venganza por haber asesinado al adolescente.

Por otro lado, Soner recibe inesperadamente la visita de Filiz, una antigua amiga que conoció en Londres y que ha regresado a Estambul después de divorciarse de su esposo. Bahar no ve a la recién llegada con buenos ojos y Deniz tampoco, cuando esta se niega a que su niñera asista a la fiesta de cumpleaños que celebrará esa noche. Soner intercede y le pide a Filiz que permita que Bahar sea una de las invitadas.

Al caer la noche, la profesora de baile se presenta en el festejo y deja a todos impresionados con su belleza y también con su elegancia. Soner, incluso, la saca a bailar ante la mirada celosa de Filiz. Parece que la complicidad entre ambos cada día va a más.

