Después de mucho tiempo escondido, Ösman es descubierto por la policía. El joven es llevado a prisión junto con Ayça y acusado del asesinato de Mithat. Ante los agentes, trata de aparentar tranquilidad y miente asegurando que él no tuvo que ver en el asesinato producido semanas atrás. No obstante, son muchas las pruebas circunstanciales que lo acusan, por lo que las autoridades no se fían de su testimonio.



Cuando todo parecía perdido para el muchacho, Mete hace acto de presencia en las dependencias policiales y se sacrifica por su hermano pequeño. “Yo maté a Mithat, no él. Es a mí a quien debe detener y meter en la cárcel”, dice.

Para hacer más creíble su embuste, les entrega el arma del que salió la bala que terminó con el otro joven. Los agentes no tienen mucho más que hacer. Detienen a Mete y liberan a Ösman. Ayça presencia la escena con dolor. No quiere ver al amor de su vida encerrado injustamente.

Cemilé se derrumba por la suerte que pueden correr sus hijos

Fuera de comisaría esperan Cemilé y el resto de la familia. Soner, gracias a sus contactos, ha averiguado lo que ha pasado en el interior del lugar y es el encargado de dar la fatídica noticia. “Mete se ha declarado culpable para proteger a Ösman”, explica.

La información destroza el corazón de Cemilé, que se refugia en Arif. Ahmet, que también está presente, promete mover todos los hilos que pueda para hacer que sus dos cuñados queden el libertad, pero lo cierto es que la situación es muy complicada.

