El admirado actor turco Taner Ölmez, a quien conocimos en Medcezir y que ha ganado nombre internacional con Mucize Doktor -versión turca de The good doctor-, estrena paternidad. Fue el pasado 24 de marzo cuando Ölmez y su esposa, la también actriz Ece Çesmioglu, con quien se casó el 28 de junio de 2021, recibieron la llegada de su primer hijo, una niña a la que han llamado Zeynep. La pequeña, que nación en un hospital privado en Altunizade, pesó 3 kilos. "Tanto mi esposa como nuestra hija gozan de buena salud", comunicó el actor a la prensa turca a la salida del hospital.

Taner no pudo disimular su felicidad en esos primeros momentos: "Estoy extremadamente feliz, me emocioné cuando la puse en mi regazo por primera vez. Estuve al lado de Ece en todo momento y no pude controlar las lágrimas cuando vi por primera vez la cabeza de mi hija". El actor confesó entonces que rezaba por que su primer hijo fuese una niña. "Había muchos hombres en nuestra familia. Mi felicidad es indescriptible", dijo.

En cuanto al nombre elegido para la pequeña, Zeynep, el recordado Mert de Medcezir confesó que: "Todas las Zeynep que llegaron a mi vida fueron muy buenas personas e inteligentes, y por eso amo el nombre de Zeynep". La decisión fue tomada en conjunto con su esposa. La pareja aún no ha compartido ninguna foto de su pequeña, pero todos sus seguidores esperan conocerla pronto.

Taner y Ece se conocieron en 2015 cuando grababan juntos la serie histórica Muhteşem Yüzyıl: Kösem (El siglo magnífico: Kösem), justo a continuación de terminar Medcezir. En enero de 2020, el popular médico Ali Vefa de Mucize Doktor pidió matrimonio a su novia sobre uno de los puentes más bellos de Brujas (Bélgica). Y en junio del año pasado, la pareja celebró su ceremonia de compromiso, durante la desescalada del confinamiento por el coronavirus.

Tras cumplir ese sueño de unirse en matrimonio, Ölmez confirmaba que iban a ser padres, después de compartir unas fotografías en redes sociales, donde se veía la incipiente barriguita de Ece.



Nuevos proyectos para Taner Ölmez

El popular actor turco ha estado compaginando estos meses de gestación de su primer bebé con un nuevo proyecto que se anunció el año pasado, junto con la noticia de su paternidad. Después de dos intensos y exitosos años como protagonista de Mucize Doktor, Ölmez se embarcaba en la nueva temporada de Alef, cuyo reparto encabeza al lado de la entrañable Aybüke Pusat (Selin de En todas partes, tú).

Alef se empezó a grabar a finales de 2021 en lugares como Capadocia y Estambul. Dirigida por Gökhan Tiryaki, tuvo una primera temporada -dirigida por Emin Alper-, con Kenan Imirzalioglu (Ezel) como protagonista. El popular actor estrenó la serie a principios de 2020 en Blu Tv y Fox, al tiempo que continuaba como presentador del concurso ¿Quién quiere ser millonario?.

🇹🇷🔊 Según el periódico Milliyet #TanerÖlmez y #AybükePusat seran los protagonistas de la segunda temporada de la serie #Alef

La serie tuvo 8 episodios. En ella se investigaban unos asesinatos y afloraban secretos de la historia otomana e islámica de cientos de años atrás. En la nueva temporada, protagonizada por Ölmez y que acaba de estrenarse, la trama se ha renovado y es completamente diferente.

Además de Alef, Taner Ölmez se va a embarcar en otro nuevo proyecto muy pronto, esta vez para Netflix. Yaratilan es una serie también breve, de ocho episodios, y comenzó a grabarse en enero en las dos ciudades más famosas de Turquía, Bursa y Estambul. El director es Çağan Irmak, reconocido por estar a la cabeza de muchos trabajos exitosos. "Lo que sea que toque después de este momento será diferente, este es un papel muy diferente y diferente. Será digital, algo bueno saldrá", comentó Ölmez a la salida del hospital cuando nació su hija.



