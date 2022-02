León Reyes, hijo de Norma y Juan, recibió una llamada en la que se le comunicó que las autoridades habían descubierto el cadáver del profesor Genaro Carreño. Aterrorizado, el joven fue en busca de su hermano Erick para informarle que ya se sabía todo y ambos decidieron huir lejos para no afrontar las consecuencias de lo sucedido.

Los agentes confirmaron que hallaron a la víctima, bajo el agua y atada a una silla. Félix Carreño, el hijo del profesor, contestó una llamada anónima en la que se acusaba directamente a los mellizos Reyes de asesinato de su padre. La policía de San Marcos capturó entonces a los hermanos. Juan y su primogénito Juan David quisieron proteger tanto a León como a Erik, pero no pudieron evitar que los llevaran presos.

Rosario regresó al pueblo de San Marcos

Durante el interrogatorio a los mellizos, salieron a la luz los abusos cometidos por el docente. Juan sintió que todo estaba fuera de control, pero creyó en la inocencia de sus hijos, incluso, se enfrentó a varios vecinos para defenderles. Como no hacerlo si llevan la honestidad y la nobleza en la sangre.

Gabriela contactó con el alcalde, que le explica que sus nietos serían puestos en libertad mientras se investigaba el crimen. Por otra parte, Rosario Montes regresó al pueblo para recuperar el bar Alcalá, donde vivió tantos buenos momentos en su juventud, pero su hija Muriel sabía que su padre no toleraría ningún desafío y trató de hacerle cambiar de opinión.

Montes se negó a volver al lado de su esposo, más aún cuando quedó encandilada de….¡Juan David! Además, Jimena Elizondo anunció desde Italia que planeaba lanzar su línea de ropa junto a su esposo Óscar. Al mismo tiempo, Sara se lamentó por la ausencia de Franco ¿Qué pasó con él?

