Tras mucho investigar, se descubrió finalmente el motivo de la antipatía que Genaro Carreño sentía por los mellizos y es que los encontró intimando con su hija en su habitación años atrás. Desde ese episodio, los problemas entre el profesor y los hermanos Reyes-Elizondo no cesaron. En ese momento, León y Erick tuvieron un aliado, su tío Óscar, quien intervino por ellos y amenazó a Carreño, para luego comprar su silencio con mucho dinero.



Óscar, que junto con Jimena, regresó a San marcos, sospechó que detrás de la muerte de Genaro estaba su hijo, que pudo haberlo asesinado cansado de los maltratos que recibió de joven por parte de su progenitor. Es por eso que decidió ayudar a los hijos de su hermano y se citaócon Félix para pedirle explicaciones. Después de una discusión, Reyes le dijo que haría de todo para descubrir la verdad: “Tengo muchas armas y medios para averiguar lo que pasó”.

Un nuevo problema para los mellizos

Rosario se enteró gracias a Panchita, que el joven del que se quedó prendada es el primogénito de Juan y Norma. Montes decidió ir a la hacienda, donde crían caballos, para conocer al muchacho. Sin embargo, no se imaginó lo que le esperaba en el lugar. Nada más llegar, se encontró con los mellizos, quienes creyendo que la mujer era una ladrona, la atacaron.

Cuando los trabajadores del criadero se percataron del alboroto, se acercaron al sitio y encontraron a Erick y a León encima de la mujer. Los hermanos se dieron cuenta del error que habían cometido y trataron de arreglar la situación, pero Rosario estaba demasiado enfadada. Furiosa, se marchó del lugar amenazando con demandarles.

La situación se complicó cuando Juan, Norma, Juan David y los mellizos conversaron sobre lo sucedido. Acostumbrados a mentir, Erick y León contaron a medias lo que pasó con Montes. Su padre, por supuesto, dudó de ellos, y les preguntó si abusaron de la mujer. Los chicos lo negaron, y antes de que continuase la discusión, Norma intervino. Es allí que el patriarca de los Reyes-Elizondo le pidió a su mujer que no se metiera, recibiendo una bofetada por parte de ella.

Para evitar que el conflicto fuera a más, Juan decidió irse de la estancia. Caída la noche, Norma vio que su cama está vacía. Su esposo estaba despierto, sentado en la habitación y le increpó que le hubiera golpeado en frente de sus hijos. Al día siguiente, Erick y León fueron obligados por su hermano mayor a ir a casa de Rosario para disculparse y es allí cuando se produjo primer encuentro entre la cantante y Juan David.

