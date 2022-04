El avance semanal de los capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

El resumen de los últimos capítulos de 'Pasión de Gavilanes 2'.

'Pasión de Gavilanes 2': los personajes que completan el elenco

'Pasión de Gavilanes 2' recupera su horario en Telecinco

Si te perdiste la primera temporada, puedes verla en Netflix.



Albin Duarte toma el lugar de Juan en la feria de San Marcos. Esto enfada mucho al esposo de Norma, pero prefiere mantener la calma y no arruinar la cena familiar en casa de Gabriela. Jimena y Sara intervienen para salvar el matrimonio de su hermana, incluso justifican la forma de proceder de Juan. No obstante, ellas también tienen sus propios problemas que resolver.

Gracias a las llaves que su hijo consiguió, Romina logra colarse en casa de Jimena y Óscar. Además de causar algunos destrozos y revisar las pertenencias de su gran enemiga por el amor de Reyes, la madre de Duván encuentra una puerta secreta que le llama la atención. No logra abrirla debido a la aparición de una de las empleadas, pero está decidida a volver para saber qué es lo que la pareja guarda con tanto empeño.

Gunter confiesa por qué sigue con Rosario

Por otro lado, Gunter le confiesa a Muriel que la única razón por la que permanece junto a Rosario Montes es para convencerla de volver con Samuel Caballero y alejarla de los escenarios. Sin embargo, su tarea no ha sido nada fácil desde que llegaran al pueblo.

Lejos de allí, Debido a las marcas que su última víctima le dejó en el rostro, Demetrio Jurado permanece escondido, mientras todos creen que viajó para velar por la salud de su madre. Aunque continúa vigilando a Gaby, ya está cansado del encierro y se propone salir de su refugio.

Uno de sus hombres intenta convencerlo de ocultarse por más tiempo, pero Demetrio le ignora y sale en la noche en busca de su próxima presa. Cuando por fin la encuentra aparece un policía y le exige su identificación. Al sentirse acorralado, Jurado saca un cuchillo y apuñala al oficial.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io