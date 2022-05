Aunque Norma le haya perdonado, Juan sigue avergonzado por sus errores y no cree que su esposa olvide lo que hizo a pesar de su gran amor. Después de lo que pasó en la hacienda, se encuentran en un lugar y conversan de todo.



Elizondo le ruega que vuelva, le confiesa que lo ama y que quiere dejar atrás todo lo que pasó, incluso el beso que le dio a Rosario. Finalmente, se reconcilian y Andrés es testigo del momento. Juan, por su parte, le pide perdón nuevamente a su sobrino y se marcha con su esposa.

El matrimonio pasa la noche y al día siguiente él vuelve a la hacienda. Juan David es el primero en verlos. Está feliz de que sus padres finalmente hayan regresado. La tranquilidad parece haberse instalado en casa de los Reyes-Elizondo, aunque uno de los vaqueros que está enamorada de su patrona parece no estar dispuesto a aceptarlo.

Romina se enfrenta a Óscar

Romina ha estado rondando la casa de Óscar y Jimena y su plan para separarlos parece estar funcionando. La menor de las Elizondo quiere saber con quienes vive Duván, sin saber en realidad que el pequeño es hijo de su esposo. Esto tiene preocupado a Reyes, pues teme ser descubierto. Por ello, decide ir a la cabaña a hablar con la mujer. Él le pide que se vaya del lugar y que elija cualquier casa en San Marcos, se tiene que ir porque pronto su esposa los descubrirá.

Por supuesto, Romina se niega y se victimiza en presencia de su hijo, quien está triste de ver a sus padres pelear. La mujer no quiere saber nada con mudarse, ella quiere la hacienda y ocupar el lugar que cree le corresponde. Esto hace perder la paciencia de Óscar y la amenaza con revelar la verdad para que no pueda chantajearlo e incluso se quede con Duván.

Cuando sale de la cabaña, la madrina de Romina interviene y le asegura que hará de todo para que su ahijada cambie de opinión, pero debe darle tiempo. Pero eso, es lo que menos tiene el menor de los Reyes.

