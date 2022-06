En la emisión de esta semana de Pasión de Gavilanes, Rosario Montes habla con Andrés para averiguar el paradero de su hija, pero no consigue nada, ya que el músico no quiere traicionar a su amiga, ni involucrarse en sus problemas familiares: “Creo que este es un asunto del que debes hablar directamente con ella”. Aunque trata de disimular, la cantante teme que la ausencia de Muriel motive la aparición de Samuel. Lo último que desea, es tener a su marido en el pueblo: “Si se pasa por aquí, me hará la vida imposible”.

Después de visitar la casa del molino y hablar con Romina, Norma no puede dejar de pensar en las palabras de esa mujer y comparte sus dudas con Don Martín, quien mientras observa una fotografía de Jimena y Óscar asegura que corren peligro: “Debes cuidarlos y estar pendiente de ellos”.

Más tarde, la mujer le confiesa a Juan sus dudas acerca de las personas que viven en los límites de los terrenos de Óscar: “Me tomé el atrevimiento de ir a buscarlos y esa mujer que reside ahí no me da buena espina”. Está casi segura de que este tiene algo que ver con los habitantes de la choza. Juan le promete hablar seriamente con su hermano:“Creo que es momento de aclarar lo que está pasando y dejar a un lado tanto misterio y secretos”.

Romina cae en su propia trampa

Al caer la noche, Romina se escabulle entre las sombras hasta la habitación de Jimena para dejar una enorme araña cerca de su cama, pero sus planes no salen como esperaba y queda atrapada en el armario de seguridad que el matrimonio instaló por precaución. Además, Jimena descubre el insecto antes de que pueda lastimarla. Para evitar que otra alimaña perturbe su tranquilidad, la mujer y su esposo se van a dormir al cuarto de invitados, mientras que, la madre de Duván continúa encerrada.

