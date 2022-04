Qué ha pasado en 'Rubí': Héctor dejó plantada a Maribel en el altar y se marchó con Rubí



Luego de su encuentro casual con Alejandro en Madrid, Rubí va en su busca y terminan haciendo el amor. Además, se confiesan cuánto se aman y que no han podido olvidarse el uno del otro. Horas después, el médico le cuenta lo ocurrido a Sonia, quien rompe su relación con él: “Jamás podremos ser felices mientras sigas obsesionado con esa mujer”.

Acto seguido, Cárdenas le confiesa lo sucedido también a Héctor, para provocar así que el matrimonio rompa definitivamente. Rubí, por supuesto, niega la infidelidad, demostrándole a Alejandro que, nuevamente, le importa más el dinero que el amor que se tienen. Cárdenas regresa desolado a Ciudad de México y nuevamente desilusionado por la actitud de su amada.

Héctor comienza a desconfiar de su esposa, tras su posible engaño, y a controlarla de forma muy peligrosa. Una noche, Rubí conoce en un evento al famoso diseñador Lucas Fuentes Morán. Este queda prendado de su belleza y la chica piensa usar eso en su favor: él será su próximo escalón hacia la fama. El modista le ofrece ser la nueva imagen de su firma y Rubí no duda en aceptar.

Rubí ¿la nueva modelo de la marca Fuentes Morán?

Al día siguiente, ambos se reúnen en el taller de costura de Lucas y a punto están de dejarse llevar cuando, Héctor hace acto de presencia. Como un loco, se lleva a Rubí del brazo y ya en casa, la golpea sin piedad. “No voy a permitir que estés cerca de ningún hombre que no sea yo”, le dice con furia en la mirada.

Pérez se da cuenta del monstruo que tiene por marido y entiende entonces que su vida corre peligro si sigue al lado de Ferrer. Su billete de salida hacia una nueva etapa es Lucas y no piensa desaprovechar la oportunidad que se le presenta. Antes o después, dejará a Héctor para emprender una nueva aventura.

Mientras tanto, en México, Cristina, la hermana de Rubí sigue acercándose a Cayetano, el chófer de la familia De la Fuente. Maribel, por su parte, empieza a salir de la depresión en la cayó tras el abandono de su novio y la humillación pública que sufrió al ser plantada en el altar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io